Розкрадання майже 150 млн грн на будівництві Подільського мосту: оголошено нові підозри

Київська міська прокуратура повідомила про нові підозри першому заступнику керівника комунального підприємства Дирекція з будівництва дорожньо-транспортних споруд, керівнику генпідрядної організації і двом керівникам підрядних організацій.

Їх підозрюють у привласненні і розкраданні близько 150 млн грн на будівництві Подільського мосту через річку Дніпро у Києві.

Слідство встановило, що у квітні 2017 між Дирекцією з будівництва шляхово-транспортних споруд міста Києва та генпідрядником був укладений договір генпідряду щодо виконання робіт.

Протягом 2020 року на підставі підписаних актів здачі-приймання виконаних робіт з бюджету були перераховані кошти на загальну суму близько 148 млн грн. Але, відповідно висновку комплексної судової будівельно-технічної експертизи, виконання робіт на вищезазначену суму не підтверджується документально та фактично.

Крім того, у серпні-листопаді 2020 року між замовником будівництва, генпідрядником та підрядниками були складені та підписані акти приймання виконаних робіт з облаштування антикорозійного захисту металевих елементів несучих конструкцій прогонової споруди мосту.

Але, відповідно до висновку експертів, обсяги та вартість виконаних робіт знову ж таки не відповідають відомостям, зазначеним у документах. Сума завищення становить близько 1,8 млн грн. А загальна сума заподіяних столичному бюджету збитків сягає близько 150 млн грн.

Подільсько-Воскресенський міст у Києві почали будувати ще у 1993 році. Протягом усього цього часу будівництво то відновлювалось, то знову ставало на паузу через брак коштів.

Подільсько-Воскресенський мостовий перехід сполучатиме обидва береги міста, зокрема й за рахунок гілки метро. Днями у КМДА повідомили, що вже розпочали саму підготовку до будівництва метро на Троєщину. Раніше у Мінфіні припускали, що його можуть побудувати до 2024 року.

Джерело: Київська міська прокуратура

Фото: Київська міська прокуратура