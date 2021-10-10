ДТП у Києві – подробиці ДТП події 9 жовтня на Броварському проспекті

У Києві сталася дорожньо-транспортна пригода. На проспекті Броварському водій легкового автомобіля Volkswagen рухався у напрямку станції метро Лісова.

Однак чоловік не впорався з керуванням та в’їхав у автобус Isuzu, який перекинувся та в’їхав у металеву опору.

За даними поліції, унаслідок автокатастрофи травмувалися шестеро людей. У всіх постраждалих – тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.

Медичні працівники госпіталізували до лікарні водія легковика 1996 року народження та трьох громадян, а іншим людям надали допомогу на місці аварії.

Прокуратура відкрила кримінальне провадження за статтею 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України.

Слідчі призначили низку фахових експертиз, щоб встановити обставини аварії, механізм зіткнення автобуса та легковика. Досудове розслідування триває.

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У мережі з’явилося відео автокатастрофи. За даними ЗМІ, звук аварії можна було почути навіть біля станції метро Чернігівська.

Про ДТП на проспекті Броварському в Києві стало відомо ввечері у суботу, 9 жовтня. Місцеві ЗМІ повідомляли, що в одного з постраждалих – перелом ноги.