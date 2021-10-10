Стефанішина про Північний потік-2: Ми на порозі газової битви в Європі, яку провокує РФ

Запуск російського газопроводу Північний потік-2 провокує гібридну газову війну на всій території континентальної Європи, проявами чого можуть бути ціни на газ та шантаж з боку Росії.

Про це розповіла в інтерв’ю Радіо Свобода віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина.

Вона нагадала про зміст енергетичної стратегії Росії, дія якої завершилася минулого року. В цьому документі прямо зазначалося, що поклади газу в РФ є одним із основних інструментів геополітичного впливу.

– Ми зараз на порозі континентальної газової війни, яку розгорнула Росія… Сьогодні Північний потік-2 відкриває поле для газової битви на всій території континентальної Європи. Це означає, що і ціни на газ, тиск щодо запуску проекту Північний потік, і індивідуальний шантаж кожної країни – це все частина гібридної війни, – наголосила Стефанішина.

Віце-прем’єр зазначила, що стримати Росію може лише консолідована позиція Європейського Союзу. Стефанішина уточнила, що президент України Володимир Зеленський уже ініціював дебати на рівні лідерів країн Євросоюзу та держав-членів ЄС щодо енергетичної безпеки в Європі.

Вона наголосила, що нинішня ситуація за цінами на газ у Європі – це своєрідна “гра” Росії на підвищення ставок, аби змусити європейські країни піти на поступки в сертифікації Північного потоку-2.

Віце-прем’єр додала, що в нинішній ситуації з газовою кризою, яку провокує Москва, важливо, аби позиція була сильна не лише в України, а й у європейських партнерів.

– Для нас важливо, щоб європейські партнери не піддавалися на цей шантаж… Треба розуміти, що Росія боїться сили і відповіді на свої агресивні дії… Якщо ЄС буде готовий консолідовано виступити з позицією, я думаю, що це буде елемент, який змусить Росію зменшити свої апетити так само, як свого часу Росія відступила від лінії розмежування на Донбасі, – пояснила Стефанішина.

Віце-прем’єр очікує, що така позиція щодо газової кризи може бути зафіксована на саміті Україна-ЄС, який відбудеться вже наступного тижня – у вівторок, 12 жовтня, в Києві.

– 12 жовтня у ході саміту Україна-ЄС ця домовленість буде зафіксована. Але єдине моє переживання полягає у тому, що гібридні методи Росії набагато швидші, ніж методи, які можуть застосовувати європейські країни. Тому головне – виграти час, – заявила Стефанішина.

Газова криза в Європі

28 вересня ціна на газ у Європі встановила новий рекорд, вперше подолавши позначку в 1000 доларів США за тисячу кубометрів.

Цього тижня ціни на газ в Європі оновили рекорд: ф’ючерси показали позначку в $1277 за тис. кубів.

Зростання вартості газу пов’язують як із низькими запасами в європейських сховищах перед зимою (зараз вони знаходяться на 10-річному мінімумі), так і з перебоями поставок із Росії та тиском РФ, яка намагається запустити газопровід Північний потік-2.

Нещодавно євродепутати закликали розслідувати роль російського газового монополіста Газпром у різкому зростанні цін на блакитне паливо. Вони звинуватили Газпром у ринкових маніпуляціях та шантажі з метою прискорення сертифікації та введення в експлуатацію Північного потоку-2.

Тим часом із понеділка, 4 жовтня, почалося заповнення газом першої нитки газопроводу Північний потік-2.