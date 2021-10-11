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Факти / Україна
Максим Зайченко |

Бойовики на Донбасі поранили українського військового

Война на Донбассе

Окупанти на Донбасі в понеділок, 11 жовтня, поранили українського військового. Його доставили в лікарню. 

Як повідомили в штабі операції Об’єднаних сил, підтримувані Росією бойовики чотири рази порушили режим тиші. 

Стан здоров’я українського захисника оцінюють як задовільний.

Бойовики відкривали вогонь тричі біля Південного. Обстрілювали українські позиції з великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї та гранатометів різних систем. Крім того, поблизу Кримського бойовики вели вогонь зі стрілецької зброї.

У штабі додали, що ситуація в зоні ООС залишається контрольованою, а українські підрозділи продовжують стримувати збройну агресію Росії. 

Нагадаємо, в кінці вересня окупанти в ОРДЛО розгорнули масштабну агітаційну кампанію за призовом на військову службу, щоб поповнити ряди незаконних збройних формувань новими бойовиками з-поміж місцевого населення.

В українській розвідці вважають, що бойовики готуються активізувати обстріли найближчим часом. 

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