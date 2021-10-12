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Факти / Україна
Марія Степанюк |

За зрив ремонту фрегата Гетьман Сагайдачний: суд стягнув з ПАТ майже 50 млн грн

фрегат Гетьман Сагайдачний

Господарський суд міста Києва стягнув із Приватного акціонерного товариства Завод Кузня на Рибальському 47,3 млн штрафу  за провалений ремонт фрегата Гетьман Сагайдачний.

Прокурори спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Південного регіону довели у суді, що підприємство не виконало свої зобов’язання.

Адже у 2017 році між Міноборони України та ПАТ було укладено державний контракт на виконання комплексу ремонтно-модернізаційних робіт на фрегаті Гетьман Сагайдачний.

— Враховуючи, що підприємство свої зобов’язання не виконало, а повернення різниці коштів, сплачених у якості попередньої оплати, та поставку комплектуючих здійснило з порушенням термінів виконання робіт, Спеціалізована прокуратура Південного регіону звернулась до суду з позовом про стягнення штрафних санкцій, – йдеться у повідомленні ГПУ.

Таким чином через неналежне виконання суб’єктом господарювання державного контракту забезпечено застосування господарських санкцій.

У липні Печерський суд Києва задовольнив у повному обсязі клопотання слідчих Державного бюро розслідування про арешт екс-заступника міністра оборони України Ігоря Павловського.

ДБР повідомило про підозру також голові правління заводу Кузня на Рибальському Валерію Шандрі та двом колишнім начальникам департаментів Міноборони.

Їх підозрюють у змові та організації постачань до армії військової техніки низької якості в 2016-2018 роках. Йдеться, зокрема, про бойові катери та автомобілі невідкладної медичної допомоги, які не відповідали вимогам та не можуть використовуватися у Збройних силах України.

Джерело: Офіс генпрокурора

Фото: УНІАН

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