За зрив ремонту фрегата Гетьман Сагайдачний: суд стягнув з ПАТ майже 50 млн грн

Господарський суд міста Києва стягнув із Приватного акціонерного товариства Завод Кузня на Рибальському 47,3 млн штрафу за провалений ремонт фрегата Гетьман Сагайдачний.

Прокурори спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Південного регіону довели у суді, що підприємство не виконало свої зобов’язання.

Адже у 2017 році між Міноборони України та ПАТ було укладено державний контракт на виконання комплексу ремонтно-модернізаційних робіт на фрегаті Гетьман Сагайдачний.

— Враховуючи, що підприємство свої зобов’язання не виконало, а повернення різниці коштів, сплачених у якості попередньої оплати, та поставку комплектуючих здійснило з порушенням термінів виконання робіт, Спеціалізована прокуратура Південного регіону звернулась до суду з позовом про стягнення штрафних санкцій, – йдеться у повідомленні ГПУ.

Таким чином через неналежне виконання суб’єктом господарювання державного контракту забезпечено застосування господарських санкцій.

У липні Печерський суд Києва задовольнив у повному обсязі клопотання слідчих Державного бюро розслідування про арешт екс-заступника міністра оборони України Ігоря Павловського.

ДБР повідомило про підозру також голові правління заводу Кузня на Рибальському Валерію Шандрі та двом колишнім начальникам департаментів Міноборони.

Їх підозрюють у змові та організації постачань до армії військової техніки низької якості в 2016-2018 роках. Йдеться, зокрема, про бойові катери та автомобілі невідкладної медичної допомоги, які не відповідали вимогам та не можуть використовуватися у Збройних силах України.