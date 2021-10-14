Корабель Військово-морських сил України, на якому ввечері 13 жовтня виникла аварійна ситуація, вже буксирують до пункту базування в Одесі.

Його супроводжують кораблі і катери Військово-морських сил ЗСУ та Морська пошуково-рятувальна служба Міністерства інфраструктури України.

Особовий склад, який не задіяно у заходах з боротьби за живучість судна, доставили у пункт постійної дислокації. Військовослужбовці почуваються добре.

Додатково до рятувальної операції задіяли особовий склад аварійно-рятувального загону Військово-морських сил, який перебуває на кораблі та забезпечує проведення необхідних заходів.

Ввечері 13 жовтня стало відомо, що в акваторії Чорного моря через погіршення погодних умов судно національного флоту України зазнало пошкодження.

Головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний відразу запевнив, що завдяки злагодженим та впевненим діям екіпажу корабля аварійну ситуацію вдалося стабілізувати.

Нардеп Михайло Забродський повідомив, що йдеться про судно розмагнічування ВМС України U-811 Балта. Це невеликий за розмірами корабель, довжиною менше 70 метрів і водотоннажністю 2 086 тон.

Джерело: ВМС України

Фото: ВМС України