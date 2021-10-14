Окупанти 10 разів порушили тишу на Донбасі, поранено військового

У зоні Операції об’єднаних сил на Донбасі за минулу добу зафіксовано 10 порушень режиму припинення вогню з боку російських окупантів, зокрема один раз – із важкого озброєння, забороненого Мінськими домовленостями.

Внаслідок ворожих обстрілів поранено українського військового. Бійця евакуйовано до лікувального закладу. Нині його стан здоров’я медики оцінюють як задовільний.

У районі Шумів бойовики застосовували стрілецьку зброю, неподалік Попасної та Катеринівки обстрілювали українські позиції з ручних протитанкових гранатометів, а в напрямку Мар’їнки – ще й з мінометів калібру 82 мм.

Під Причепилівкою, Водяним, Новоолександрівкою, Новотроїцьким та Новотошківським російські найманці вели обстріли з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

На всі обстріли військові ЗСУ відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене озброєння.

З початку доби 14 жовтня на Донбасі зберігається тиша.