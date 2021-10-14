Погода в Україні в п’ятницю, 15 жовтня, має бути сонячною, малохмарною та без опадів.

Стовпчики термометрів упродовж дня триматимуться на позначці +12-14°, уночі подекуди опустяться до -3°. Вітер – переважно південно-західний. Його швидкість сягатиме 5-10 м/с.

На Півночі синоптики прогнозують до +13° удень та +1-3° уночі.

На Заході повітря вдень прогріється до +15°. Однак уночі, зокрема в Чернівецькій області, можливі морози до -3°.

На Півдні, навпаки, ніч 15 жовтня буде доволі теплою. Так, в Одеській області, згідно з прогнозом Укргідрометцентру, буде до +9°. А вдень найтепліше буде в Криму – аж до +17° у Сімферополі.

У другий державний вихідний на Сході буде до +15° удень та до +4° уночі.

У центральних областях у п’ятницю – також сонячно, лише вдень буде на градус прохолодніше.

Такі ж температурні показники чекають і на жителів та гостей столиці. Цього дня в Києві не слід чекати опадів, адже передбачається суха та сонячна погода.

Погода в Україні в жовтні 2021 року буде майже в межах кліматичної норми.

Середня місячна температура очікується +7-12°, в Карпатах – +6-7°.

Місячна кількість опадів загалом в Україні прогнозується на рівні 28-67 мм, у Карпатах – місцями 80-105 мм.