День захисників та захисниць України – із сторінки генконсульства РФ привітали українців

На сторінці Генерального консульства Російської Федерації в місті Харкові з’явилось привітання від співробітників до українського народу із Днем захисників і захисниць України.

Побажали вони українцям “богатирського здоров’я, бездоганної витримки, тепла, радості, мирного неба над головою”.

– Перебуваючи на священній українській землі, ми усвідомлюємо ницість політики Російської Федерації. Ми захоплюємося українськими хлопцями і дівчатами, які захищають кожну п’ядь своєї землі. Сподіваємося, що зі смертю диктатора Росія відмовиться від агресивних, загарбницьких дій в Україні. Ми не підтримуємо політику нашої держави щодо України. У той час, коли політичне керівництво Росії віроломно окупувала Крим і Донбас, на більшій території РФ люди живуть у злиднях і лихах, – написали на сторінці консульства.

Після цих слів нібито від імені генерального консула Дем’яненка зазначено, що співробітники усвідомлюють, що “після цих привітань вони будуть змушені повернутися додому”. Завершили текст привітання словами Слава Україні!

Сподіваємось на смерть диктатора: на сторінці консульства РФ з’явилось привітання для українців / 2 фотографии

Зазначимо, що сторінка Генерального консульства Російської Федерації в місті Харкові – справжня. Саме вона зазначена на офіційному сайті Генконсульства Росії в Харкові.

Згодом “привітальні дописи” із сторінки в соціальній мережі прибрали, а генеральне консульство Росії в Харкові на своєму сайті повідомило, що 14 жовтня невідомі структури або особи зламали акаунти Instagram і Фейсбук російської закордонної установи.

– Просимо вважати розміщену на них інформацію з 10:00 14.10.2021 року такою, що не відповідає дійсності, – наголосили там.

Крім того, представники генерального консульства зауважили, що працюють над відновленням зламаних акаунтів.

Джерело: rusconsulate.kharkov, kharkov.mid.ru