Президент України Володимир Зеленський розпочав робочу поїздку у четвер, 14 жовтня. Глава держави відвідає Донецьку та Луганську області.

Найперше президент побуває на передових позиціях українських військових у районі проведення Операції об’єднаних сил.

Потім Зеленський відвідає Маріуполь, де візьме участь в урочистих заходах з нагоди Дня захисників і захисниць України.

Також глава держави ознайомиться з об’єктами, які споруджують у межах Національної програми Велике будівництво.

14 жовтня українці відзначають одразу декілька свят – Покрову Пресвятої Богородиці, День захисників і захисниць України та День Українського козацтва. Традиційно цього дня ще відзначають день створення Української повстанської армії.

Із нагоди Дня захисників і захисниць України у країні проводять низку урочистих заходів – покладання квітів, і організація спеціальних кінопоказів та виставок.

Ба більше, президент Володимир Зеленський доручив виплатити в повному обсязі грошове забезпечення та премію військовим Збройних сил України.

Також глава держави вже привітав усіх українських захисників та подякував їм за сумлінне виконання військового, службового та громадянського обов’язку, відвагу, героїзм і самопожертву.

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