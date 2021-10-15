Обмеження для жінок в армії скасують – Арнаутова

Законодавчі обмеження щодо обіймання посад у Збройних силах жінками в Україні скасують протягом одного-двох місяців.

Наразі залишаються декілька посад у ВМС – Військово-морських силах – щодо жінок, повідомила радниця головнокомандувача ЗСУ з гендерних питань Вікторія Арнаутова.

– Але ми зараз проводимо роботу, і я думаю, що протягом місяця-двох всі обмеження будуть скасовані – сказала вона.

На уточнення, про які саме посади йдеться, радниця керівника Збройних сил України зазначила, що йдеться про бойові посади.

– Це бойові посади. Посади на кораблях та інші посади, які пов’язані з отруйними, вибуховими речовинами, – сказала Вікторія Арнаутова.

Арнаутова також роз’яснила логіку змін.

– Це не означає, що ми хочемо загнати жінок на ці посади. Це такі міжнародні підходи: у законодавстві не повинно бути жодних обмежень для будь-кого. Коли в нас є ці обмеження, то виходить, що ми не дозволяємо жінці самостійно ухвалювати рішення щодо своєї долі, об’єктивізуємо її, – додала вона.

Наразі в ЗСУ служить приблизно 50 тис. жінок як військових, так і цивільних.

Фото: Armyinform