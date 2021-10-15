Ціна на газ вітчизняного видобутку: у партії Слуга народу розповіли, чи буде підвищення

Ціна на газ вітчизняного видобутку повинна бути знижена, і він має продаватися споживачам саме за такою зафіксованою вартістю. Це допоможе знизити ціну на газ для опалення бюджетних закладів, заявив голова парламентської фракції партії Слуга народу Давид Арахамія.

Вартість газу вітчизняного видобутку, що продається підприємствам ТКЕ, повинна лише трохи перевищувати його собівартість. За словами Арахамії, нові накрутки у кілька разів зараз неприпустимі.

– Щоб взяти весь видобуток українського газу і тимчасово заборонити їм продавати, як вони зараз роблять, по 45 грн на енергетичній біржі, а продавати за собівартістю з якоюсь мінімальною націнкою, – сказав нардеп.

У партії Слуга народу вважають, що це потрібно закріпити законодавчо. Там хочуть зобов’язати власників приватних компаній, які займаються видобутком газу, ставити лише мінімальну націнку на сировину.

Однак у партії роблять поправку, що така міра повинна бути тимчасовою, розрахованою лише на певний період.

Арахамія сказав, що такий закон повинен охоплювати усі приватні газовидобувні компанії, включаючи ДТЕК Ріната Ахметова, а також компанії Ігоря Коломойського і Миколи Злочевського.

Захід, вважають у партії Слуга народу, допоможе бюджетним організаціям минути зимовий період з нормальною ціною на газ і витримати незмінні тарифи на газ для населення до кінця опалювального сезону.