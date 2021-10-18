Президент України Володимир Зеленський розповів, що наразі уряд не відправив до Венеціанської комісії законопроект про деолігархізацію.

В ексклюзивному інтерв’ю Зеленський повідомив, що документ направлять до дорадчого органу Ради Європи після того, як його підпише президент України, оскільки лише тоді його дійсно розгляне Венеціанська комісія.

Він нагадав про послідовність у справі деолігархізації.

– Ми знайомі з керівником Венеціанської комісії Джанні Букікіо. Мені здається, він був достатньо здивованим, що йому відправили на розгляд законопроект, який не пройшов друге читання. Тобто це не зовсім зрозумілий документ. Це не остаточний закон, – зазначив президент.

Зеленський повідомив, що за проект не проголосували, він не був ним підписаний.

– Він хотів би (Джанні Букікіо – Ред.) побачити саме законопроект в остаточному вигляді, підписаний президентом України. І тоді ми з вами отримаємо від них висновки, – сказав Зеленський.

Президент наголосив, що Венеціанська комісія розгляне законопроект лише після того, як його підпише президент України.

– Я розумію, що колишній спікер дуже хотів це зробити швидко, щоб вплинути на те, щоби депутати Верховної Ради України не голосували у другому читанні. Це був політичний крок. Я вважаю, що дрібний та помилковий, – додав президент.

У понеділок, 18 жовтня, у програмі Свобода слова на телеканалі ICTV відбудеться показ ексклюзивного інтерв’ю з Зеленським.

Президентський законопроект про олігархів тоді ще спікер Дмитро Разумков відправив до Венеціанської комісії і відмовився підписувати.

Після цього Зеленський заявив, що Разумков більше не є членом команди Слуги народу.