Президент України Володимир Зеленський відгукнувся про розслідування журналістського видання Слідство.Інфо за результатами відкриття Pandora Papers щодо документів кількох десятків офшорних фірм нібито зареєстрованих на Квартал 95 у 2012 році.

Коментуючи результати відкриття, Зеленський згадав п’ятого президента України Петра Порошенка.

– Чесно кажучи, сюжет не дуже. Я вам кажу як професіонал. Чому? По-перше, нічого нового, це було для мене як дежавю. У 2019 році те ж саме кіно я бачив на каналах Порошенка, яке показували, тому що розуміли, що проти мене бруду ніякого немає, – сказав глава держави.

Він назвав старою історією подібні розслідування.

– Я все це чув, це бачив, всі ці деталі. Радий, що жодної нової деталі я не побачив. Це говорить про те, що з 2019 року на мене як президента України Порошенко так нічого і не знайшов. Це тішить, – додав Зеленський.

На питання, чи не заперечує він, що користувався офшорною компанію, президент відповів, що завжди вів відкриту діяльність.

– Все, що я робив – люди знають. Це телебачення, кіно, серіали (популярні та не популярні – у всіх різний смак). За часів Януковича тоді всі структурузували бізнес, особливо пов’язаний з телебаченням та ЗМІ. Всі канали мали компанії за кордоном. Абсолютно всі. Чому? Тому що це була можливість, щоб на тебе не впливала політика. Квартал 95 – не виняток, на який була сатира. Всі тиснули та хотіли впливати.

У понеділок, 18 жовтня, у програмі Свобода слова на телеканалі ICTV відбудеться показ ексклюзивного інтерв’ю з Зеленським.

Журналісти видання Слідство.Інфо знайшли документи кількох десятків офшорних фірм нібито зареєстрованих кварталівцями у 2012 році. Найбільше питань викликала транзакція в офшорах на $40 млн, яку Студія отримала 9 років тому від ПриватБанку. За що Квартал отримав тоді таку суму від найбільшого банку країни – досі незрозуміло.

Та екс-президент Петро Порошенко, який нині в опозиції до влади, припускає, що це була схема з відмивання грошей.

Натомість опоненти п’ятого президента дорікають йому, що він сам у 2016-му був фігурантом офшорного скандалу — відомого як Panama Papers.