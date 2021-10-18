Руйнування Мінських домовленостей: у МЗС відреагували на перешкоджання ОБСЄ

Міністерство закордонних справ відреагувало на захоплення в заручники спостерігачів ОБСЄ в окупованій Горлівці. Речник МЗС Олег Ніколенко назвав такі дії неприпустимими.

За словами Ніколенка, перешкоджання роботі місії ОБСЄ – це демонстрація зусиль Росії з руйнування Мінських домовленостей та роздмухування збройного конфлікту.

– Блокування та тиск на спостерігачів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Донецьку – елемент триваючих зусиль РФ із руйнування Мінських домовленостей та роздмухування збройного конфлікту.

Речник міністерства нагадав, що РФ у вересні закрила місію спостерігачів ОБСЄ на російських прикордонних пунктах пропуску Гуково та Донецьк. На думку Ніколенка, Росія зробила це для приховування незаконного постачання зброї, боєприпасів та переміщення бойовиків.

МЗС України закликає Росію не перешкоджати роботі місії ОБСЄ та розблокувати її рух, а також забезпечити доступ до тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей.

Вранці 18 жовтня стало відомо, що бойовики фактично захопили в заручники представників ОБСЄ. Це сталося на території Горлівки, яка наразі не контролюється урядом України.

Сепаратисти повідомили спостерігачам, що їм не можна виходити за територію готелю. Заборона діятиме, поки українська сторона не відпустить раніше захопленого громадянина РФ – члена збройних формувань.

Українська сторона ТКГ назвала такі дії найманців РФ міжнародним тероризмом.