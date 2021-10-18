Погода в Україні цього тижня буде мінливою. Спочатку буде прохолодно, але до кінця тижня очікується потепління до +18. Такий прогноз погоди озвучила синоптик Наталка Діденко.

За даними Діденко, на початку тижня погода в Україні буде прохолодною – не вище +7 – +12. Уже з 20 жовтня у більшості регіонів потепліє до +15 – +18. Така погода спостерігатиметься до 23 жовтня.

Уже з 23 жовтня, починаючи з заходу та сходу температура повітря в Україні опуститься.

– А вже вихідними, особливо в неділю, 24 жовтня, холодне важке повітря розбудить нас від солодких теплих снів – почнеться суттєве похолодання, – зазначила Діденко.

Як стверджує синоптик, опадів цього тижня в Україні також не очікується. У вівторок, 19 жовтня, у Києві буде прохолодно – +8, +9, без дощів. У середині тижня у столиці стовпчик термометра показуватиме до +14 – +18.

За даними Укргідрометцентру, середня місячна температура в жовтні триматиметься на рівні +7 – +12. Кількість опадів також очікується у межах норми – 28-67 мм. Детальний прогноз погоди на жовтень читайте у матеріалі.

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Джерело: Наталка Діденко