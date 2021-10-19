Будівництво Подільсько-Воскресенського мосту у Києві: коли чекати відкриття

Сполучення між Лівим та Правим берегами Києва Подільсько-Воскресенським мостом планують відкрити до кінця 2021 року. Для цього будівельні роботи тривають у режимі 24/7, розповів заступник голови КМДА Олександр Густєлєв.

За його словами, на сьогодні уже побудовано металевий міст через Гавань від вулиці Набережно-Хрещатицької до Рибальського півострова, з’їзд з Набережно-Хрещатицької із відповідними естакадами на міст, змонтовано 68 вант.

– А міст через Дніпро вже встановили в проектне (постійне) положення з демонтажем тимчасових опор надводної частини, які підтримували міст на етапі будівництва. Облаштовано монолітну плиту естакадної частини мостового переходу в урочищі Горбачиха. Асфальтобетонне покриття вже є на ділянках від Набережно-Хрещатицької до аркового мосту, з’їзді на Набережну-Рибальську та мосту через Десенку, – уточнив чиновник.

Він також пояснив, чому за час будівництва зросла вартість реалізації проекту.

Густєлєв каже, що його розробляли більше п’яти років тому, за цей час кількість мешканців Лівого берега зросла, тому проект довелося коригувати.

– Зокрема, буде побудовано ще один з’їзд і заїзд на міст з житлового масиву Троєщина, маю на увазі на вулиці Бальзака. Таким чином мешканці Лівого берега матимуть більш зручне сполучення мостом. Також передбачене подальше будівництво тунелів Подільсько-Вигурівської лінії. В межах будівництва мостового переходу вже облаштовано в основних конструкціях три станції майбутньої 4-ї гілки метрополітену, – розповів заступник голови КМДА.

Серед інших причин здорожчання він назвав набуття чинності нових нормативів будівництва (ДБН і ДСТУ), зростання вартості будматеріалів та зарплат будівельників.

Подільсько-Воскресенський міст у Києві почали будувати ще у 1993 році. Роботи то відновлювались, то знову ставали на паузу через брак коштів.

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Джерело: Лівий берег