Погода на 20 жовтня 2021 в Україні – прогноз погоди на завтра

Погода у середу, 20 жовтня, буде сонячною. Стовпчики термометрів покажуть до +16 градусів тепла.

Про це свідчать дані українського Гідрометцентру.

Тепло буде в східних і південних, північних і західних областях та в центрі країни.

На заході – в Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській і Тернопільській областях – тепліше, до 14-16 градусів вдень, а вночі від +3 до +5 градусів.

У центрі буде також тепло. Вдень стовпчики термометрів покажуть +14 до +15 тепла, а вночі – у межах +2 градусів. У Житомирській, Київській, Чернігівській і Сумській областях синоптики прогнозують грози.

У південно-східних областях у денний час буде від +9 до +16 тепла, а вночі очікується мінусова температура від -1 до +3 градусів. У Харківській, Луганській і Донецькій областях буде сонячно.

Погода у Києві 20 жовтня

У Києві – тепло і переважно сонячно, до +14.

Завтра вдень температура повітря сягне +14 тепла, а вночі буде в межах +2 градусів.

Народні прикмети 20 жовтня

20 жовтня вшановується пам’ять преподобного Сергія Печерського. Він повністю зрікся від власної волі і підкорився своєму настоятелю.

У народі вважають, що з 20 жовтня починається зима, хоча на календарі ще осінь. Вранці, кажуть, можна спостерігати навіть заморозки.

Якщо сніг випаде 20 жовтня, то потрібно чекати на ранню зиму, а листя на деревах – до тепла.

Гарна погода цього дня свідчить про те, що такою вона буде протягом трьох наступних тижнів.