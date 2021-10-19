Наприкінці року в канадській провінції Нова Скотія розпочнеться будівництво стартового комплексу для запусків космічних апаратів на українському ракетоносії Циклон-4М.

Деталі реалізації цього проекту 19 жовтня віце-прем’єр-міністр України Олег Уруський обговорив із президентом та головним виконавчим директором канадської компанії Maritime Launch Services LTD Стівом Матьє.

Останній запевняє, що вже є попередні домовленості з американськими компаніями щодо запуску їхніх супутників українською ракетою-носієм Циклон-4М. Так, перший запуск планується орієнтовно на кінець 2023 року.

– Мінстратегпром у межах своїх повноважень готовий надавати сприяння підприємствам космічної галузі України під час реалізації цього проекту, адже він є взаємовигідним і відкриває широкі можливості для обох держав, – запевнив Олег Уруський.

До проекту Циклон 4М, зокрема, залучені Конструкторське бюро Південне імені М. К. Янгеля та Виробниче об’єднання Південний машинобудівний завод імені О. М. Макарова.

Реалізація окремих аспектів українсько-канадського проекту Циклон-4М передбачена Загальнодержавною цільовою науково-технічною космічною програмою України на 2021-2025 роки.

Ухвалити її найближчим часом мають депутати Верховної Ради.

Документом передбачено створення маршового двигуна РД-870, який використовуватимуть для першого ступеня ракети-носія.

На переконання Олега Уруського, можливість запуску українських ракет-носіїв на стартовому комплексі в Канаді стане додатковим імпульсом для технологічного розвитку підприємств космічної галузі України та сприятиме виходу України на ринки надання послуг із виведення космічних апаратів на навколоземну орбіту.

Джерело: Олег Уруський

Фото: Олег Уруський