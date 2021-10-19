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Факти / Україна
Людмила Богданова |

В Україну йде потепління до +22 – де та коли чекати зміну погоди

В Україну йде потепління до +22 – де та коли чекати зміну погоди

Погода в Україні цього тижня буде мінливою, у середині тижня очікується сильний вітер, а також значне потепління  – до +22. Такий прогноз погоди озвучила синоптик Наталка Діденко.

Як зазначила Діденко, у середу, 20 жовтня, у більшості областей потепліє до +12, +16. Прохолодніше буде на сході України, а також у Полтавській та Сумській областях. Там температура повітря вдень становитиме +7, +11.

21 та 22 жовтня погода в Україні потішить теплом. Тепло буде майже в усіх регіонах, а на заході стовпчик термометра місцями показуватиме +19, +22.

Також Діденко додала, що цього тижня в Україні буде сильний вітер, очікуються штормові пориви. 20 жовтня сильний вітер спостерігатиметься в західних та північних областях, а потім майже всюди.

– Тому будьте дуже уважними поблизу старих гіллястих дерев, білбордів та між високими будинками, де вітер закручується особливо потужно, – застерігає синоптик.

Через сильний вітер найближчим часом опадів не буде, лише 20 жовтня невеликий дощ може пройти подекуди на заході країни.

Погода у Києві 20 жовтня також буде сухою, температура повітря на рівні +14. 21 та 22 жовтня очікуються сильні пориви вітру, навіть до штормових, але потепліє до +18.

Однак тепла погода тішитиме українців недовго. Уже 23-24 жовтня почне заходити холодне повітря арктичного походження.

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Джерело: Наталка Діденко

Фото: Depositphotos

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