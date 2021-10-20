Відчутне похолодання до України прийде із 23 жовтня. Поки ж найближчої доби, 21 жовтня, на українців чекає незначне потепління до +19°.

На три градуси тепліше буде хіба що на Заході.

У Карпатах температура повітря становитиме +7-12° градусів. Прохолодно буде й у Приазов’ї – близько +10-14°.

Найближчі дві ночі в Україні також будуть дещо теплішими – +5-12°.

Опадів у четвер синоптики не прогнозують. Невеличкий дощ можливий лише пізно ввечері в західних областях, окрім Тернопільської та Хмельницької областей.

Українцям варто бути готовими також до сильного вітру. 21 жовтня в Києві очікуються штормові пориви до 15-18 м/с.

Дощів не передбачається, температура повітря вдень сягне позначки +17°.

Згідно з прогнозом метеорологічного центру, що розташований у британському міст Редінг, погода в листопаді в Україні потішить теплом.

Температурні показники в цьому місяці можуть перевищити багаторічні показники норми.

Крім того, синоптики прогнозують, що почнеться листопад із сухої погоди під впливом Азорського антициклону, який може втримувати свої позиції тривалий час.

Джерело: Наталка Діденко