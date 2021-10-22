Радіодиктант національної єдності-2021 традиційно відбудеться 9 листопада, до Дня української писемності та мови. Він проводиться вже 21 раз.
Цьогоріч текст радіодиктанту писатиме письменник Юрій Андрухович, який і читатиме його в ефірі. Його обрали радіослухачі з кількох претендентів.
Тема радіодиктанту стане відома найближчим часом.
Де слухати чи дивитися?
Український радіодиктант розпочнеться о 10.00 за київським часом і триватиме до 11.00. Його транслюватимуть на всіх платформах Суспільного мовлення – на Українському радіо, радіо Культура, телеканалі UA: Перший та каналах регіональної мережі.
Час на виконання
Протягом доби учасники радіодиктанту можуть відправляти свої тексти на адресу: Київ 1001, Хрещатик, 26, Українське радіо.
Також свій текст можна відправляти на електронну адресу: rd@ukr.radio.
Науковим консультантом проекту вдруге буде професор кафедри української мови Києво-Могилянської академії та науковий співробітник Інституту української мови НАН України Лариса Масенко.
Традиційно найактивніші учасники флешмобу – це школярі, студенти та викладачі, але щороку диктант розширює межі, адже у ньому беруть участь представники найрізноманітніших професій.
У 2020 році автором тексту радіодиктанту став поет та письменник Іван Малкович. У прямому ефірі Суспільного диктант читала акторка Римма Зюбіна. Текст радіодиктанту національної єдності-2020 Виклики книжкової ери оприлюднили 11 листопада. Переможцями минулорічного радіодиктанту було визнано 17 учасників із 13 799 електронних листів та 2 тис. паперових.