Радіодиктант національної єдності-2021 традиційно відбудеться 9 листопада, до Дня української писемності та мови. Він проводиться вже 21 раз.

Цьогоріч текст радіодиктанту писатиме письменник Юрій Андрухович, який і читатиме його в ефірі. Його обрали радіослухачі з кількох претендентів.

Тема радіодиктанту стане відома найближчим часом.

Де слухати чи дивитися?

Український радіодиктант розпочнеться о 10.00 за київським часом і триватиме до 11.00. Його транслюватимуть на всіх платформах Суспільного мовлення – на Українському радіо, радіо Культура, телеканалі UA: Перший та каналах регіональної мережі.

Час на виконання

Протягом доби учасники радіодиктанту можуть відправляти свої тексти на адресу: Київ 1001, Хрещатик, 26, Українське радіо.

Також свій текст можна відправляти на електронну адресу: rd@ukr.radio.

Науковим консультантом проекту вдруге буде професор кафедри української мови Києво-Могилянської академії та науковий співробітник Інституту української мови НАН України Лариса Масенко.

Традиційно найактивніші учасники флешмобу – це школярі, студенти та викладачі, але щороку диктант розширює межі, адже у ньому беруть участь представники найрізноманітніших професій.

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У 2020 році автором тексту радіодиктанту став поет та письменник Іван Малкович. У прямому ефірі Суспільного диктант читала акторка Римма Зюбіна. Текст радіодиктанту національної єдності-2020 Виклики книжкової ери оприлюднили 11 листопада. Переможцями минулорічного радіодиктанту було визнано 17 учасників із 13 799 електронних листів та 2 тис. паперових.