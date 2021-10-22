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Факти / Україна
Абрамова Юлія |

Сонячно, але вітряно: погода на завтра, 23 жовтня

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23 жовтня буде сонячно. Стовпчики термометрів покажуть до +21 градусів тепла, але вночі 22-23 жовтня може бути вітряно.

У суботу Гідрометцентр обіцяє сонце по всій Україні. Стовпчики термометрів покажуть до +21 градусів тепла, особливо на півдні країни.

Тепло буде як у східних, північних і західних областях, так і в центрі.

На заході – в Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській і Тернопільській областях – до 16-18 градусів вдень, а вночі від +8 до +11 градусів. 

У центрі буде також тепло. Вдень стовпчики термометрів покажуть +16 до +18 тепла, а вночі – у межах +11 градусів. У Житомирській, Київській, Чернігівській і Сумській областях синоптики також прогнозують сонячну погоду.

У південно-східних областях у денний час буде до +18 тепла, а вночі очікується до +10 градусів. У Харківській, Луганській і Донецькій областях буде сонячно. 

Погода у Києві 23 жовтня

У Києві – тепло і переважно сонячно, до +18.

Завтра вдень температура повітря сягне +18 тепла, а вночі буде в межах +11 градусів. 

Погода на 23 жовтня 2021 в Україні – прогноз погоди на завтра

Народні прикмети 23 жовтня

23 жовтня раніше зазвичай займалися тихими домашніми справами: вишивали, готували їжу, майстрували що-небудь, лагодили інструменти. А ще слідкували за хмарами на небі. Якщо 23 жовтня пропливали купчасті хмари, то був знак для селян готувати оселю до зими. Тож цей час був присвячений хатнім справам і різним побутовим турботам.

  • Якщо в цей день мороз не вдарив, то зима не настане ще місяць.
  • Якщо протягом дня західна частина неба чиста, дощу не буде.
  • Листя на вербі почало знизу жовтіти і облітати – зима прийде рано.
  • Вітер зі сходу чи півночі – до похолодання.

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