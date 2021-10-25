Тепло вдень, морозно вночі: погода на завтра, 26 жовтня

26 жовтня буде сонячно. Стовпчики термометрів покажуть до +10 градусів тепла, але вночі буде морозно.

У вівторок вдень Гідрометцентр обіцяє сонце по всій Україні.

Тепло буде як у східних, північних і західних областях, так і в центрі.

На заході – в Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській і Тернопільській областях – до 8-11 градусів вдень, а вночі від -3 до +1 градусів.

У центрі буде тепліше. Вдень стовпчики термометрів покажуть +7 до +10 тепла, а вночі – у межах +3 градусів. У Житомирській, Київській, Чернігівській і Сумській областях синоптики прогнозують сонце.

У південно-східних областях у денний час – до +10 тепла, а вночі очікується до +1 градусів. У Харківській, Луганській і Донецькій областях сонячно.

Погода у Києві 26 жовтня

У Києві – прохолодно, але сонячно, до +7-9.

Завтра вдень температура повітря сягне +9 тепла, а вночі буде в межах +1 градусів.

Народні прикмети 26 жовтня

26 жовтня вшановують пам’ять мучеників Карпа, єпископа Фіатірійського, диякона Папіла, його сестри Агафоніки та мученика Агафодора.

Цього дня говорили, що, підливаючи настої цілющих трав і пропарюючись за допомогою віника, можна позбутися від хвороб, зміцнити здоров’я, і це дозволяє пережити сувору зиму без недуг.

26 жовтня спостерігали за хмарами.