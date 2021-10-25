Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Факти / Україна
Абрамова Юлія |

Тепло вдень, морозно вночі: погода на завтра, 26 жовтня

сонце_сонячна погода_потепління_весна_небо_сонце_хмари

26 жовтня буде сонячно. Стовпчики термометрів покажуть до +10 градусів тепла, але вночі буде морозно.

У вівторок вдень Гідрометцентр обіцяє сонце по всій Україні. 

Тепло буде як у східних, північних і західних областях, так і в центрі.

На заході – в Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській і Тернопільській областях – до 8-11 градусів вдень, а вночі від -3 до +1 градусів. 

У центрі буде тепліше. Вдень стовпчики термометрів покажуть +7 до +10 тепла, а вночі – у межах +3 градусів. У Житомирській, Київській, Чернігівській і Сумській областях синоптики прогнозують сонце.

У південно-східних областях у денний час – до +10 тепла, а вночі очікується до +1 градусів. У Харківській, Луганській і Донецькій областях сонячно. 

Погода у Києві 26 жовтня

У Києві – прохолодно, але сонячно, до +7-9.

Завтра вдень температура повітря сягне +9 тепла, а вночі буде в межах +1 градусів. 

Тепло вдень, морозно вночі: погода на завтра, 26 жовтня

Народні прикмети 26 жовтня

26 жовтня вшановують пам’ять мучеників Карпа, єпископа Фіатірійського, диякона Папіла, його сестри Агафоніки та мученика Агафодора.

Цього дня говорили, що, підливаючи настої цілющих трав і пропарюючись за допомогою віника, можна позбутися від хвороб, зміцнити здоров’я, і це дозволяє пережити сувору зиму без недуг.

26 жовтня спостерігали за хмарами.

  • Якщо хмари швидко по небу біжать з півдня – до холодної погоди.
  • Хмари червоного кольору – до дощу.
  • Хмари з півдня йдуть – до поривчастого вітру.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка