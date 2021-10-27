У зоні проведення ООС за добу зафіксовано 13 обстрілів з боку окупаційних військ, шість з яких – із забороненого Мінськими домовленостями озброєння. На жаль, через порушення режиму тишу загинув український військовий.

Ще одного бійця поранено. Нині стан його здоров’я медики оцінюють як задовільний.

Бойовики в районі Гранітного, Новозванівки та Кримського кілька разів застосували артилерію калібру 122 мм, автоматичні станкові гранатомети та великокаліберні кулемети.

Неподалік Троїцького ворог стріляв з протитанкового ракетного комплексу, в районі Травневого найманці двічі обстріляли позиції ЗСУ із гранатометів різних систем.

Зайцеве та Луганське потрапили під вогонь станкових протитанкових гранатометів, автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.

А в районі Павлополя російські найманці задіяли безпілотник, за допомогою якого здійснили скидання пострілів ВОГ-17.

З початку доби, 27 жовтня, зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню із застосуванням артилерії калібру 122 мм – в районі Гранітного.

Напередодні, 26 жовтня, окупанти обстріляли з мінометів житлові будинки у Гранітному Донецької області – пошкоджено шість будинків, обійшлося без постраждалих серед цивільного населення.

За фактом порушення законів та звичаїв війни Офіс генпрокурора відкрив кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 ККУ. Цієї статтею передбачено покарання у вигляді позбавлення волі від восьми до 12 років.