Погода в Україні – синоптики розповіли, коли потеплішає

Найближчими днями в Україні потепліє. В Укргідрометцентрі повідомили, що до України переміститься тепле атлантичне повітря із Західної Європи, а холод поступово відступить з території України.

28 жовтня

У четвер в Україні очікується сонячна погода та без опадів. Вночі та вранці у західній частині місцями буде туман. Вітер переважно західний, 5-10 м/с.

Температура вночі від +0ºС до +6°С, а вдень від +9°С до +15°С тепла. Найтепліше буде в Івано-Франківській та Одеській областях, де стовпчик термометра підніметься до +15°С.

У Карпатському регіоні та східних областях місцями від -1°С до -4°С морозу вночі.

У столиці України теж опадів не очікують. Вітер переважно західний, 5-10 м/с. Температура вночі від +5°С до +7°С тепла, вдень +11°С – +13°С.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, у Києві 28 жовтня найвища температура вдень була 20,7°С у 2013 році, а найнижча вночі -12,4°С у 1912 році.

29 жовтня

У п’ятницю в Україні також буде сонячно та без опадів.

Вночі та вранці у західних, північних та центральних областях місцями туман. Вітер можливий, 3-8 м/с.

Температура вночі від -1°С до +7°С, а вдень – від +10°С до +16°С. Найтепліше буде у Закарпатській, Миколаївській та Херсонській областях, де очікується до +16°С тепла.

У Києві у п’ятницю без опадів. Вночі та вранці місцями можливий туман. Вітер мінливий, 3-8 м/с. Температура вночі +5°С – +7°С тепла, вдень +11°С – +13°С.