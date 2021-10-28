Росія може затягнути повернення скіфського золота Україні – Малюська

Росія може затягнути повернення скіфського золота Україні ще на півтора року. Така ситуація може виникнути, якщо РФ оскаржить рішення Апеляційного суду Амстердама.

Про це повідомив міністр юстиції Денис Малюська, зазначивши, що на подання касаційної скарги відводиться три місяці. А ще приблизно півтора роки справа може розглядатися в касаційній інстанції.

– Я думаю, що вони, враховуючи важливість цієї справи, можливо, розглянуть касаційну скаргу швидше, ніж за півтора роки, – додав Малюська.

26 жовтня Апеляційний суд Амстердама ухвалив рішення, згідно з яким скіфське золото має бути повернуто Україні. Тим самим суд підтвердив, що колекція експонатів, до якої входять понад 565 предметів, належить Україні та є культурною спадщиною нашої країни.

Скіфське золото – це колекція археологічних предметів, експонати виставки в Нідерландах під назвою Крим – золотий острів у Чорному морі.

Її доставили на виставку в Нідерланди ще до незаконної окупації Криму Росією. Виставка, зокрема, проходила в археологічному музеї Алларда Пірсона в Амстердамі в першій половині 2014 року.

Після окупації Криму Росією ця колекція стала предметом судової суперечки в судах Нідерландах. Оскільки після завершення виставки нідерландська сторона не стала повертати колекцію Україні через претензії на неї представників окупаційної “влади” РФ у Криму.

Тому Україна добивалася повернення колекції скіфського золота через суд.