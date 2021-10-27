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Факти / Україна
Тетяна Забожко |

Сонячно й подекуди +15: прогноз погоди в Україні на 28 жовтня (карта)

Сонячно й подекуди +15: прогноз погоди в Україні на 28 жовтня (карта)

Погода 28 жовтня в Україні буде сонячною та малохмарною. Температура повітря становитиме +11-13°. У окремих областях стовпчики термометрів покажуть до +15°.

На Півночі в четвер найтепліше буде в Чернігівській області. Там повітря прогріється подекуди до +13°.

У західних областях найтепліше буде у Львівській та Івано-Франківській областях – до +15°.

Найбільш морозна ніч, згідно з прогнозом Укргідрометцентру, буде в Чернівецькій області – до -2°.

На Півдні найтеплішою областю буде Одеська – там стовпчики термометрів покажуть до +15°.

На Сході буде на кілька градусів прохолодніше – +11-13°.

Серед центральних областей найтепліше буде у Вінницькій області. Там синоптики прогнозують до +14°.

У столиці також без опадів і вдень, і вночі. Денна температура становитиме до +13°, нічна – до +7°.

погода 28 жовтня 2021

25 жовтня в Києві вперше цієї осені температура повітря знизилась до -0,5°. У Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського повідомляють, що цей факт свідчить про закінчення безморозного періоду.

Тривав він у 2021 році 219 днів – із 13 березня до 25 жовтня.

Погода в листопаді 2021 року буде близькою до норми. Середня місячна температура в листопаді 2021 року становитиме +1-7°.

Опадів протягом останнього місяця осені в Україні має випасти 31-61 мм опадів, у гірських районах – 64-96 мм.

Фото: Depositphotos

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