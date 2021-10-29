Ракету Brimstone Sea Spear, розробкою якої займається британська компанія MBDA, можуть поставити в Україну для забезпечення потреб Збройних сил. Про це повідомили у Департаменті військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міністерства оборони України.

— Британською компанією MBDA UK розробляється нова ракета Brimstone Sea Spear, яка у майбутньому, зокрема, може бути поставлена в Україну для забезпечення потреб ЗСУ, – повідомили у відомстві.

Видання The Times у жовтні повідомило, що Велика Британія веде переговори з Україною про продаж їй ракет класу земля-земля для українських патрульних катерів і ракет класу повітря-земля для літаків.

15 жовтня посол України у Великій Британії Вадим Пристайко заявив, що Велика Британія невдовзі передасть Україні ракетне озброєння та два військові кораблі-тральщики для захисту узбережжя від мінної загрози.

Дипломат зазначив, що половина коштів з кредитних 2,5 млрд фунтів стерлінгів ($2,7 млрд), які Британія надасть Україні, піде на посилення українського флоту.

Фото: MilitaryLeak