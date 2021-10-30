У Міністерстві закордонних справ Польщі заявили, що поляки зазнають дискримінації в Україні та змушені виїжджати за кордон.

У Києві ці звинувачення відкидають.

– Не буде перебільшенням сказати, що поляки в Україні зазнають дискримінації щодо свободи релігії, доступу до освіти рідною мовою та свободи слова, — сказав міністр закордонних справ Шимон Шинковський вель Сенк.

Він додав, що ця ситуація змінюється в гіршу сторону через низку об’єктивних та суб’єктивних причин і згадав соціально-економічний стан України.

За його словами, через це польські громади нібито скорочуються тривожними темпами, а багато людей виїжджають у Польщу, де можуть отримати доступ до освіти.

Міністр зазначив і те, що ситуація з коронавірусом в Україні загострилася.

Шинковський вель Сенк також виділив несприятливий для поляків закон про мову, прославлення винних у Волинській трагедії та зупинення ексгумації польських жертв.

За словами міністра, вивчення польської мови у багатьох регіонах нібито навіть популярніше, ніж вивчення англійської. Ще однією проблемою посадовець вважає відсутність регламентованих відносин між українською владою та римо-католицькою церквою.

Тим часом речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко заявив, що Київ відкидає твердження про нібито дискримінацію поляків в Україні.

– Використання подібних тверджень відносно становища польської спільноти в Україні є щонайменше некоректним. Воно вводить в оману наші суспільства, не показує реальний стан дружніх і партнерських відносин України та Польщі. — зазначив Ніколенко.

Він нагадав, що ця заява польського міністра пролунала одразу після засідання у Варшаві комісії з питань освітніх потреб української меншини в Польщі та польської меншини в Україні, яка підтвердила взаєморозуміння і обопільну відкритість до конструктивного діалогу.

В МЗС закликали польську сторону утримуватися від політичних оцінок, що “дисонують з реальними намірами і кроками сторін задля зміцнення партнерства України і Польщі у різних сферах”.

Джерело: dziennik.pl, hromadske