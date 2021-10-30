Погода в Украине на завтра – 31 октября

31 жовтня буде сонячно. Стовпчики термометрів покажуть до +13 градусів тепла, але вночі буде холодно.

У неділю вдень Гідрометцентр обіцяє сонце по всій Україні.

Тепло буде як у східних, північних і західних областях, так і в центрі.

На заході – в Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській і Тернопільській областях – до 12-14 градусів вдень, а вночі від 0 до +4 градусів.

У центрі буде тепло. Вдень стовпчики термометрів покажуть +11 до +13 тепла, а вночі – у межах +3 градусів. У Житомирській, Київській, Чернігівській і Сумській областях синоптики прогнозують сонце.

У південно-східних областях у денний час – до +16 тепла, а вночі очікується до +1 градусів. У Харківській, Луганській і Донецькій областях сонячно.

Погода у Києві 31 жовтня

У Києві – прохолодно, але сонячно, до +13.

Завтра вдень температура повітря сягне +13 тепла, а вночі буде в межах +4 градусів.

Народні прикмети 31 жовтня

31 жовтня християни відзначають церковне свято апостола і євангеліста Луки – покровителя всіх живописців і лікарів.

31 жовтня вважають вдалим для творчості, рукоділля, хобі.

Луків день вдалий для полювання і готування.

За прикметою, 31 жовтня потрібно з’їсти четвертинку сирої цибулини – тоді Святий Лука виведе з організму все погане.

А ось гострі страви їсти не можна. Також заборонено перераховувати монети і навіть ставити взуття на стіл або стілець.