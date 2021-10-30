У Рівному власниця турфірми виготовляла для клієнтів підроблені ПЛР-довідки

Кіберполіцейські спільно зі слідчими Рівненського РУП за процесуального керівництва Рівненської окружної прокуратури викрили злочинну діяльність власниці агенції — 33-річної рівнянки, яка підробляла довідки про проходження громадянами ПЛР-тестування для клієнтів. Вона готувала їм документи для туристичної поїздки.

Видавала їх від імені однієї з рівненських лабораторій, яка нібито проводила обстеження.

Вартість довідки про проходження громадянами ПЛР-тестування на відсутність захворювання входила у загальну суму туру.

Під час санкціонованого обшуку у приміщенні агенції поліцейські виявили та вилучили сім підробних довідок про відсутність захворювання на коронавірус, у яких була вказана дата на кілька днів наперед.

Крім того, у ноутбуці правоохоронці виявили іще майже десять таких довідок, підготовлених для клієнтів.

Слідчі вилучили усю документацію та дві одиниці комп’ютерної техніки. За результатами призначених експертиз вирішуватиметься питання про повідомлення 33-річній рівнянці про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 3 статті 358 КК України.

Відповідно до санкції статті зловмисниці може загрожувати покарання у вигляді обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на той самий термін.

На позачергових виборах мера Харкова, які відбудуться 31 жовтня, у виборців можуть перевіряти наявність Covid-паспортів або негативного результату ПЦР/експрес-тесту на антиген.

Про це повідомив очільник парламентського комітету з питань здоров’я нації Михайло Радуцький в ефірі Свободи слова Савіка Шустера на каналі Україна.