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Факти / Україна
Абрамова Юлія |

Україну накрив густий туман: у 9 областях обмежена видимість

Україну накрив густий туман: у 9 областях обмежена видимість

Сьогодні, 30 жовтня туман накрив більшість північних, центральних та східних областей. Синоптики кажуть, що такий стан протримається ще добу.

За повідомленням Укргідрометцентру, у 9 областях України обмежена видимість – до 200-500 м, що свідчить про перший рівень небезпечності – жовтий.

Тумани сьогодні протримаються в таких областях:

  • Київська,
  • Чернігівська,
  • Сумська,
  • Черкаська,
  • Полтавська,
  • Кіровоградська,
  • Дніпропетровська,
  • Харківська,
  • Луганська

У Києві синоптики також прогнозують туман протягом доби.

Нагадаємо, сьогодні погода в Україні буде теплою. Температура підвищиться на декілька градусів.

За даними Укргідрометцентру, стовпчики термометра на вихідних сягатимуть від +12 до +14 градусів за Цельсієм.

Дощів чи опадів в цей день не очікується, однак значно посилиться вітер у всіх областях України. Його швидкість сягатиме 5-10 м/с.

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