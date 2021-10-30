Україну накрив густий туман: у 9 областях обмежена видимість

Сьогодні, 30 жовтня туман накрив більшість північних, центральних та східних областей. Синоптики кажуть, що такий стан протримається ще добу.
За повідомленням Укргідрометцентру, у 9 областях України обмежена видимість – до 200-500 м, що свідчить про перший рівень небезпечності – жовтий.
Тумани сьогодні протримаються в таких областях:
- Київська,
- Чернігівська,
- Сумська,
- Черкаська,
- Полтавська,
- Кіровоградська,
- Дніпропетровська,
- Харківська,
- Луганська
У Києві синоптики також прогнозують туман протягом доби.
Нагадаємо, сьогодні погода в Україні буде теплою. Температура підвищиться на декілька градусів.
За даними Укргідрометцентру, стовпчики термометра на вихідних сягатимуть від +12 до +14 градусів за Цельсієм.
Дощів чи опадів в цей день не очікується, однак значно посилиться вітер у всіх областях України. Його швидкість сягатиме 5-10 м/с.