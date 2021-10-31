Погода в Украине на завтра – 1 ноября

1 листопада буде сонячно. Стовпчики термометрів покажуть до +14 градусів тепла, але вночі – прохолодно.

У понеділок вдень Гідрометцентр обіцяє сонце по всій Україні.

Тепло буде як у східних, північних і західних областях, так і в центрі.

На заході – в Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській і Тернопільській областях – до 12-14 градусів вдень, а вночі від 0 до +4 градусів.

У центрі буде тепло. Вдень стовпчики термометрів покажуть +11 до +12 тепла, а вночі – у межах +3 градусів. У Житомирській, Київській, Чернігівській і Сумській областях синоптики прогнозують сонце.

У південно-східних областях у денний час – до +17 тепла, а вночі очікується до +1 градусів. У Харківській, Луганській і Донецькій областях сонячно.

Погода у Києві 1 листопада

У Києві – прохолодно, але сонячно, до +12.

Завтра вдень температура повітря сягне +12 тепла, а вночі буде в межах +4 градусів.

Народні прикмети 1 листопада

Перший день листопада – це Міжнародний день вегана, День народження Європейського союзу, а віряни відзначають День всіх святих. Тож, яких традицій та прикмет слід дотримуватися 1 листопада? Також дізнайтеся, що можна і не можна робити.

За релігійним календарем сьогодні, 1 листопада, відзначають День всіх святих.

Народні прикмети на 1 листопада цікаві і заслуговують на увагу.

Якщо 1 листопада морозно, значить, 8 листопада буде відлига.

Якщо вночі випав сніг в невеликій кількості, але саме небо є зоряним – прикмета, що скоро вдарять потужні морози.

Перелітні птахи 1 листопада високо летять – зима буде сніжною, і навпаки.

На вулиці тепло 1 листопада – весна буде теплою, а зима не принесе тріскучі морози.

Сорока скаче біля будинку – за прикметами, чекай новин.

Будьте уважні, 1 листопада не можна залишати сушитися речі на ніч – щоб туди нечисте не вселилося і Не варто вбивати павуків.