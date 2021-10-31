Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Факти / Україна
Абрамова Юлія |

Веселого Геловіну: посольство США в Україні зняло відео про російську дезінформацію

Веселого Геловіну: посольство США в Україні зняло відео про російську дезінформацію

Співробітники посольства США в Україні зняли привітання з Геловіном, де висміяли російську дезінформацію.

Роликом вони поділились на Facebook-сторінці амбасади.

Головними героями ролику стали білоголовий орлан – національний символ Сполучених Штатів Америки, та Ліхтар Джека – невід’ємний атрибут Геловіну.

Орлан приходить на роботу у посольство, бере каву, після чого вручає звіт колезі з обличчям Ліхтаря Джека. Між ними відбувається діалог:

– Ось звіт, про який ти запитував.

– Чудово, дякую.

– Про що звіт?

– Російська дезінформація.

– О, жахіття!

– Звичайний день у посольстві США в Києві. Веселого Гелловіну, — підписали відео співробітники посольства.

Читайте
Дезінформація про Covid-19 може коштувати людям здоров'я і навіть життя

25 жовтня 17 закордонних ЗМІ опублікували десятки тисяч сторінок внутрішніх документів компанії Facebook, які показали усі недоліки соцмережі, а також її вплив на користувачів.

На основі отриманої інформації медіа звинувачують Facebook у поширенні дезінформації перед виборами 2020 року. Також Цукерберга звинуватили у бездіяльності під час поширення небезпечної інформації щодо соцмережі, яка могла підштовхнути протестувальників до штурму Капітолія США.

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка