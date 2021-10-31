Веселого Геловіну: посольство США в Україні зняло відео про російську дезінформацію

Співробітники посольства США в Україні зняли привітання з Геловіном, де висміяли російську дезінформацію.
Роликом вони поділились на Facebook-сторінці амбасади.
Головними героями ролику стали білоголовий орлан – національний символ Сполучених Штатів Америки, та Ліхтар Джека – невід’ємний атрибут Геловіну.
Орлан приходить на роботу у посольство, бере каву, після чого вручає звіт колезі з обличчям Ліхтаря Джека. Між ними відбувається діалог:
– Ось звіт, про який ти запитував.
– Чудово, дякую.
– Про що звіт?
– Російська дезінформація.
– О, жахіття!
– Звичайний день у посольстві США в Києві. Веселого Гелловіну, — підписали відео співробітники посольства.
25 жовтня 17 закордонних ЗМІ опублікували десятки тисяч сторінок внутрішніх документів компанії Facebook, які показали усі недоліки соцмережі, а також її вплив на користувачів.
На основі отриманої інформації медіа звинувачують Facebook у поширенні дезінформації перед виборами 2020 року. Також Цукерберга звинуватили у бездіяльності під час поширення небезпечної інформації щодо соцмережі, яка могла підштовхнути протестувальників до штурму Капітолія США.