Веселого Геловіну: посольство США в Україні зняло відео про російську дезінформацію

Співробітники посольства США в Україні зняли привітання з Геловіном, де висміяли російську дезінформацію.

Роликом вони поділились на Facebook-сторінці амбасади.

Головними героями ролику стали білоголовий орлан – національний символ Сполучених Штатів Америки, та Ліхтар Джека – невід’ємний атрибут Геловіну.

Орлан приходить на роботу у посольство, бере каву, після чого вручає звіт колезі з обличчям Ліхтаря Джека. Між ними відбувається діалог:

– Ось звіт, про який ти запитував.

– Чудово, дякую.

– Про що звіт?

– Російська дезінформація.

– О, жахіття!

– Звичайний день у посольстві США в Києві. Веселого Гелловіну, — підписали відео співробітники посольства.

25 жовтня 17 закордонних ЗМІ опублікували десятки тисяч сторінок внутрішніх документів компанії Facebook, які показали усі недоліки соцмережі, а також її вплив на користувачів.

На основі отриманої інформації медіа звинувачують Facebook у поширенні дезінформації перед виборами 2020 року. Також Цукерберга звинуватили у бездіяльності під час поширення небезпечної інформації щодо соцмережі, яка могла підштовхнути протестувальників до штурму Капітолія США.