Онлайн-конференція Head of Digital: як вирости з рядового фахівця до директора з інтернет-маркетингу

Бути директором з інтернет-маркетингу — це значно більше, ніж просто вміти налаштовувати кампанії. Бути Head of digital marketing – це збирати ефективну команду, бути управлінцем та командним гравцем, мислити стратегічно та оперативно реагувати на будь-які зміни. Цьому не скрізь навчають, але без цих знань важко зробити ривок у кар’єрі.

4 листопада 2021 року WebPromoExperts проведе другу онлайн-конференцію Head of Digital, де топові експерти розкажуть, як розширювати свої компетенції, які навички та знання потрібні, щоб вирости на посаді та почати заробляти більше.

Захід стане джерелом ексклюзивної інформації, ви почуєте кейси: Eldorado, Ашан, Philip Morris International, Sigma Ukraine, COMFY, Fishki.ua, Elfa Laboratory, SOCAR, Premier Hotels and Resorts та інші. Спікери обіцяють поділитися актуальними кейсами, особистими історіями та досвідом, лайфхаками та інструментами, які значно спрощують та покращують результативність роботи на керівній посаді.

Слухачі навчаться вбудовувати діджитал-кампанії в загальні маркетингові стратегії, підбирати співробітників, що підсилюють команду, і сміливо делегувати їм свої завдання, не втрачаючи ефективності маркетингових практик. Крім цього, дізнаються, де шукати мотивацію для себе та як мотивувати підлеглих. Всі учасники конференції зможуть поставити запитання спікерам та отримати на них відповіді у прямому ефірі.

На заході ми розповімо про системний курс Директор з інтернет-маркетингу, протягом якого студенти навчатимуться в експертів-практиків та отримають усі необхідні знання, щоб впевнено претендувати на посаду Head of Digital у великих українських та міжнародних компаніях.

А також на вас чекає круглий стіл, де експерти обговорять сучасні проблеми та можливості Digital-маркетингу на 2022. Якщо у вас є бажання отримати пряму відповідь саме на ваше запитання, заповніть форму зворотного зв’язку на сайті.

Участь у конференції буде доступна у двох форматах – онлайн (безкоштовно) та онлайн+записи конференції (до 4 листопада: 500 грн, день конференції: 800 грн). На слухачів чекають подарунки від партнерів та спонсорів, а також спецпропозиція на навчання на курсі Директор з інтернет-маркетингу від WebPromoExperts.

Звільніть день від поточних справ та присвятіть його поглинанню знань для участі у безкоштовному Онлайн-форматі. Діліться досвідом та спілкуйтеся з колегами у закритому Telegram-чаті конференції. Або навчайтесь у будь-який зручний час із можливістю переглянути відео та презентації у форматі Онлайн+записи конференції.

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Організатори та партнери: WebPromoExperts, Webpromo, Collaborator

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