З 1 листопада Київ перейшов до червоної зони карантину. Транспорт у столиці продовжує свою роботу, але скористатися послугами у ньому можуть не всі.

Відтепер кияни та гості столиці повинні мати з собою, окрім квитка на проїзд, сертифікат про вакцинацію або негативний ПЛР-тест, дійсний протягом 72 годин.

Користувачі у соціальних мережах по-різному реагують на нововведення. Хтось переповнений гнівом строчить обурливі теорії про змову, а хтось схвально відгукується про нові обмеження.

Тим не менш карантин не відібрав у юзерів почуття гумору і породив дотепні меми. Факти ICTV зібрали найкращі та готові поділитися із вами.

У соціальній мережі Twitter жартують, що саме так почувається людина, яка має сертифікат про вакцинацію.

коли маєш ковід-сертифікат.pic.twitter.com/1x5QVHAYHD — тут вам не там. (@NikitA31ua) October 28, 2021

А ось та людина, у якої його нема.

А ще іронізують, що без сертифіката тепер не те, що в транспорт, а й на побачення не підеш.

– Повір мені я вакцинований! Просто ДІЯ не підтягнула сертифікат! 🙂 pic.twitter.com/moy9u64Q8l — Олег Володарський (@9lCzYyMNjLttcrA) October 25, 2021

Деякі користувачі жартома називають документ про щеплення “сертифікатом дворянина”.

отримав сертифікат дворянина pic.twitter.com/C9R6BwLJ6K — Блок Харкова Успішний Кернес (@MinimalDisco) October 31, 2021

Є й ті, хто скаржиться, що мають сертифікат про вакцинацію, але про нього не запитують у місцях, де це потрібно.

коли роздрукував собі ковід-сертифікат, ходиш з ним всюди, а він нікому не усрався pic.twitter.com/yrdJTIyQ55 — Volodichka (@nety_smysla) November 1, 2021

Користувачі також фантазують, який би вигляд мав електронний сертифікат про вакцинацію у далекому 1956 році.

Сертифікат про вакцинацію. 1956 рік pic.twitter.com/K5rAfd0rEI — Vendetta for the Saint (@__mr_M_) November 1, 2021

Що, де тут вихід? Та нова гра за мотивами Гри у кальмара.

Після того як Київ перейшов до червоної зони, у транспорті розпочалися поліцейські рейди. Правоохоронці вибірково перевіряють у пасажирів громадського транспорту наявність сертифікатів або тестів на коронавірус.