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Факти / Україна
Марія Степанюк |

Отримав сертифікат дворянина: найкращі меми та жарти про червону зону у Києві

Отримав сертифікат дворянина: найкращі меми та жарти про червону зону у Києві

З 1 листопада Київ перейшов до червоної зони карантину. Транспорт у столиці продовжує свою роботу, але скористатися послугами у ньому можуть не всі.

Відтепер кияни та гості столиці повинні мати з собою, окрім квитка на проїзд, сертифікат про вакцинацію або негативний ПЛР-тест, дійсний протягом 72 годин.

Користувачі у соціальних мережах по-різному реагують на нововведення. Хтось переповнений гнівом строчить обурливі теорії про змову, а хтось схвально відгукується про нові обмеження.

Тим не менш карантин не відібрав у юзерів почуття гумору і породив дотепні меми. Факти ICTV зібрали найкращі та готові поділитися із вами.

У соціальній мережі Twitter жартують, що саме так почувається людина, яка має сертифікат про вакцинацію.

А ось та людина, у якої його нема.

А ще іронізують, що без сертифіката тепер не те, що в транспорт, а й на побачення не підеш.

Деякі користувачі жартома називають документ про щеплення “сертифікатом дворянина”.

Є й ті, хто скаржиться, що мають сертифікат про вакцинацію, але про нього не запитують у місцях, де це потрібно.

Користувачі також фантазують, який би вигляд мав електронний сертифікат про вакцинацію у далекому 1956 році.

Що, де тут вихід? Та нова гра за мотивами Гри у кальмара.

Червона зона в Києві – найкращі меми та жарти на обмеження

Червона зона в Києві – найкращі меми та жарти на обмеження

Червона зона в Києві – найкращі меми та жарти на обмеження

Після того як Київ перейшов до червоної зони, у транспорті розпочалися поліцейські рейди. Правоохоронці вибірково перевіряють у пасажирів громадського транспорту наявність сертифікатів або тестів на коронавірус.

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