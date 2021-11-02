Хмарно і дощі: якою буде погода в Україні 3 листопада

Погода в Україні у середу, 3 листопада, у половині областей буде дощовою, в іншій – буде сонячно. Пориви вітру сягатимуть 5-10 м/c. Детальний прогноз погоди в Україні на 3 листопада, дивіться у матеріалі.

Погода в Україні 3 листопада 2021 – прогноз

3 листопада на півдні України температура повітря очікується на рівні +12, +17 вдень, вночі похолодає до +7, +12. Невеликий дощ пройде у Севастополі, а також у Херсонській та Запорізькій областях. На Одещині та Миколаївщині буде хмарно.

У східних регіонах України також пройде дощ. У денний час доби синоптики прогнозують +11, +14, у нічний – +6, +9.

На півночі також очікуються опади у вигляді дощу, сухо буде лише на Житомирщині. Вдень від +9 до +12, вночі до +5, +7.

На заході України 3 листопада погода буде сонячною і без опадів. Стовпчик термометра показуватиме +10, +13 вдень, вночі опуститься до +3, +7.

У центральних областях очікується від +10 до +13 вдень, вночі – +5, +8. Дощ омине лише Вінницьку область.

У Києві також пройде слабкий дощ. Вдень +10, +12, вночі похолодає до +5, +7.

Синоптики прогнозують, що листопад цього року буде аномально теплим. Найтеплішою буде перша декада місяця. Загалом у деяких регіонах відхилення від середньомісячної норми може статися на 3-4 градуси.

До середини місяця снігу не прогнозують, хіба тільки у Карпатах. Детальний прогноз погоди на листопад дивіться у матеріалі.