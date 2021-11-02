“Пішли на …, мене відмажуть”. Так кричав поліції 16-річний житель Харкова – Микола Харківський, влаштувавши смертельне ДТП.

Перехрестя проспекту Гагаріна і вулиці Одеської. Infiniti їде на червоне світло на шаленій швидкості. За лічені секунди автівка влітає в Chevrolet і розбиває його на друзки.

58-річний водій Chevrolet загинув на місці. Тіло чоловіка довелося вирізати спеціальними ножицями з салону автомобіля. Трьох пасажирів Infiniti – дівчину та ще двох хлопців – з травмами забрала швидка.

– Лежав чоловік униз обличчям, думали, мертвий. Потім тільки помітили, що він живий. Одного виносили. І там дівчина лежала. Потім рятувальники вже тіло вирізали, – розповів Євген Храпарь, очевидець.

Хлопець за кермом Infiniti – відомий мажор у місті. Йому лише 16. Зрозуміло, що водійських прав у нього немає. Їх видають лише з 18 років. Але це аж ніяк не зупиняє підлітка. Він навіть не приховує, на якій швидкості ганяє містом і як зухвало розмовляє з патрульними, які кілька разів зупиняли його за порушення правил.

В інтернеті є відео, де хлопець дарує другові справжній пістолет. Зі схожої зброї два роки тому він впритул поцілив у обличчя жінці та її синові. Підліток, якому всього 14 років, витягнув пістолет у ТЦ і вистрілив упритул – за те, що сторонні зробили йому зауваження.

У це складно повірити, але за таке хлопця відмазали – дали умовний термін. І символічну суму виплат на лікування.

Знайомі постраждалих кажуть: хлопець сподівався відмазатися і від кривавої ДТП. Мовляв, за кермом був не він. А один із пасажирів.

Батько Миколи, Михайло Харківський спочатку теж заявляв журналістам, що за кермом міг бути хтось інший. А його сина просто хочуть крайнім зробити. Проте всім пасажирам Infiniti якимось дивом вдалося вижити. І вони вже дають свідчення.

Та повернемося до нашого очевидця. Чоловік каже, що справу не вдасться спустити на гальмах, бо ж за кермом точно був Коля.

На початку ми вам показували, як одразу після аварії хлопець шукав свій мобільний у розтрощеній автівці. Так от, у його телефоні є кадри, які він знімав буквально за кілька хвилин до трагедії. Їх знайшли активісти. На відео добре чутно, як підліток зухвало коментує порушення правил.

Наступного ранку після аварії хлопця таки затримали. Він називав поліцейським не своє прізвище. Та говорив, що машину начебто вкрали. Пізніше Микола таки зізнався, що керував, однак переконував – машина зламалася.

Слідчі кажуть: у них достатньо доказів, що саме Микола був за кермом. Тож, якщо в суді доведуть провину, хлопцю може загрожувати навіть не 8, а 10 років в’язниці. Це пов’язано з тим, що він має непогашену судимість у справі про стрільбу у супермаркеті.

Його батьків теж можуть притягнути до адміністративної чи кримінальної відповідальності – за те, що пустили неповнолітнього за кермо. Батько Михайло Харківський, якого називають м’ясним бізнесменом у Харкові, твердить, що викупати сина не буде.

Харківські активісти проводять вже паралелі між ДТП, влаштованою Зайцевою, та цією. І сподіваються, що зам’яти справу не вдасться.

Висновок очевидний – таких мажорів треба жорстко карати, без зволікання та співчуття.

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