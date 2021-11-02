США турбують будь-які агресивні дії на кордоні РФ та України – Пентагон

США відстежуватимуть ситуацію на кордоні Росії та України і надалі звертатимуть увагу на будь-які агресивні дії в регіоні.

Про це повідомив представник Пентагону Джон Кірбі, коментуючи інформацію про нарощування військ РФ на кордоні з Україною.

– Як ми говорили раніше, будь-які агресивні дії, що сприяють ескалації, викликатимуть велике занепокоєння у США. Ми продовжуємо підтримувати зусилля щодо деескалації в регіоні та дипломатичне врегулювання конфлікту на сході України, – сказав він під час брифінгу.

Джон Кірбі додав, що США стежать за ситуацією в регіоні. Крім того, Штати продовжать консультуватися з цього питання зі своїми союзниками та партнерами.

31 жовтня американське видання The Washington Post повідомило, що Росія відновлює нарощування військ біля кордону з Україною.

У статті йдеться про те, що протягом останнього часу в соціальних мережах з’явилися відео, на яких видно, як російські військові потяги та колони переміщують велику кількість військової техніки, серед якої танки та ракети, на півдні та заході Росії.

1 листопада у Міноборони спростували інформацію про нарощування військ РФ біля кордону України.

Водночас американське видання Politico оприлюднило нові супутникові фотографії, які підтверджують нещодавні повідомлення про те, що Росія знову, ймовірно, збирає війська та військову техніку на кордоні з Україною.