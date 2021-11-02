2 листопада Білорусь почала постачання електроенергії в енергосистему України потужністю 500 МВт в межах договору про надання аварійної допомоги.

Постачання відбувається за запитом української сторони й триватиме до 21.00, зазначили в Міненерго Білорусі.

Про довгострокові комерційні контракти, крім укладених раніше, наразі не йдеться.

Голова комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус у коментарі журналістам підтвердив факт надання допомоги з Білорусі.

– Країну ми визнаємо (тобто Білорусь, – Ред.)? Країна є. Які запитання? Є договір про взаємну аварійну допомогу. Була ситуація, коли ми надавали білорусам аварійну допомогу, бувають ситуації, коли білоруси нам надають аварійну допомогу, – зазначив Андрій Герус.

Аварійну допомогу Україна надавала Білорусі 16 січня, після того, як там сталось аварійне відключення блоку АЕС від енергосистеми.

Аварійна допомога тривала всього 18 хвилин, але допомогла стабілізувати роботу білоруської енергосистеми.

Україна спрямувала до Білорусі аварійні 200 МВт із 18.42 до 18.50 й 300 МВт із 18.50 до 19.00.

2 листопада прем’єр-міністр Денис Шмигаль запевнив, що в Україні під час опалювального сезону 2021-2022 років не плануються відключення газу та електроенергії.

Згідно з очікуваннями уряду, протягом осінньо-зимового періоду працюватимуть 14 із 15 енергоблоків атомних електростанцій за схемою 13+1 (13 блоків нестимуть основне навантаження, а один буде резервним).

Таким чином всі побутові та промислові споживачі будуть безперервно забезпечені електроенергією за рахунок атомної енергетики.

Джерело: Міненерго офіційний, PavlovskyNEWS