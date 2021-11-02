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Вікторія Гірко |

Велике будівництво Зеленського до кінця року завершить ремонт Тульчинської об’їзної

Велике будівництво Зеленського до кінця року завершить ремонт Тульчинської об’їзної

Об’їзну міста Тульчин Вінницької області у межах програми президента Володимира Зеленського Велике будівництво відремонтують до кінця цього року.

Про це повідомили у Вінницькій ОДА з посиланням на голову облдержадміністрації Сергія Борзова. На дорозі О-02-21-08 Мазурівка-Тульчин наразі вже завершується ремонт ділянки завдовжки 5,8 км.

– Дорожники розширили дорогу, влаштували нову більш жорстку основу із щебенево-піщаної суміші, укріпленої цементом та нижній, верхній шар покриття з асфальтобетонної суміші. Наразі укріплюють узбіччя та з’їзди з дороги, – повідомив подробиці голова ОДА.

Велике будівництво Зеленського до кінця року завершить ремонт Тульчинської об’їзної

Ремонт цієї дороги проводиться вперше за останні 30 років. Відновлення об’їзної Тульчина стало можливим завдяки включенню цього об’єкта до програми Велике будівництво.

– До кінця року буде оновлена Тульчинська об’їзна, – анонсував Сергій Борзов.

Нагадаємо, загальна протяжність збудованих та відремонтованих за програмою Володимира Зеленського Велике будівництво доріг у 2021 році становитиме 6 500 км доріг, з яких 4 500 км державні дороги та 2 000 км – місцеві.

Фото: Вінницька ОДА

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