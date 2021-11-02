Велике будівництво Зеленського до кінця року завершить ремонт Тульчинської об’їзної

Об’їзну міста Тульчин Вінницької області у межах програми президента Володимира Зеленського Велике будівництво відремонтують до кінця цього року.

Про це повідомили у Вінницькій ОДА з посиланням на голову облдержадміністрації Сергія Борзова. На дорозі О-02-21-08 Мазурівка-Тульчин наразі вже завершується ремонт ділянки завдовжки 5,8 км.

– Дорожники розширили дорогу, влаштували нову більш жорстку основу із щебенево-піщаної суміші, укріпленої цементом та нижній, верхній шар покриття з асфальтобетонної суміші. Наразі укріплюють узбіччя та з’їзди з дороги, – повідомив подробиці голова ОДА.

Ремонт цієї дороги проводиться вперше за останні 30 років. Відновлення об’їзної Тульчина стало можливим завдяки включенню цього об’єкта до програми Велике будівництво.

– До кінця року буде оновлена Тульчинська об’їзна, – анонсував Сергій Борзов.

Нагадаємо, загальна протяжність збудованих та відремонтованих за програмою Володимира Зеленського Велике будівництво доріг у 2021 році становитиме 6 500 км доріг, з яких 4 500 км державні дороги та 2 000 км – місцеві.

Фото: Вінницька ОДА