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Факти / Україна
Абрамова Юлія |

Довибори у Раду: на Черкащині та Херсонщині перемогли представники Слуги народу

Верховна Рада

Центральна виборча комісія оприлюднила дані про опрацювання 100% протоколів з дільниць на Черкащині та Херсонщині.

Цими вихідними там проходили проміжні вибори народних депутатів до ВР.

За результатами опрацювання 100% дільничних протоколів, на виборчому окрузі № 197 у Черкаській області представник від Слуги народу Віталій Войцехівський отримав 46,95% (15 429) голосів. Головний опонент здобув 25,44% (8 362).

У Херсонській області на окрузі №184 за кандидата Слуги народу Сергія Козира віддали 64,38% (21 365) голосів. Найближчий конкурент отримав 14,33% (4 758).

Остаточні результати виборів повинні бути оголошені до 15 листопада.

Позачергові вибори в 184-у та 197-му округах проходили через дострокове припинення повноважень народних депутатів Ігоря Колихаєва та Олександра Скічка. Колихаєв склав із себе повноваження нардепа через обрання міським головою Херсона, а Олександр Скічко – через призначення головою Черкаської обласної державної адміністрації.

Проміжні вибори у Черкаській області відбулися через те, що нардепа від Слуги народу Олександра Скічка призначили головою Черкаської облдержадміністрації.

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Крім того, 31 жовтня вибори відбулися й у Харкові. 1 листопада територіальна виборча комісія повідомила, що Ігор Терехов на виборах мера Харкова набрав 50,66%. За нього проголосували 146 240 виборців.

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