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Факти / Україна
Абрамова Юлія |

Різке похолодання: наступного тижня в Україні вдарять морози

Похолодание в Украине

Незважаючи на суттєве потепління, що станеться з дня на день, синоптики прогнозують різке зниження температури вже з наступного тижня.

У деяких областях температура підвищиться до +20 градусів. Однак із наступного тижня температура в Україні різко знизиться.

Так, буде холодно вже у вівторок, 9 листопада. У цей день практично по всій країні буде до +8 градусів, лише на півдні країни стовпчики термометрів покажуть до +10.

У західних та північних областях уночі очікуються морози до -4. Також повсюдно, окрім південних областей, очікуються опади. Зокрема, сніг із дощем очікуються на півночі країни та місцями у західних областях.

Ще холодніше стане у середу, 10 листопада. Вдень стовпчики термометрів максимально покажуть до +4, на півдні – до +6. Дощі припиняться, а ось нічні морози вже будуть майже повсюдно і досягнуть -5°.

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А ось синоптик Ігор Кібальчич, навпаки, обіцяє аномальне тепло у листопаді в Україні. За його прогнозами, найбільше відхилення середньомісячної температури можливе на півночі та сході країни.

Джерело: УНІАН

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