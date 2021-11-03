Завтра на українців чекає сонячна погода, але подекуди дощитиме

4 листопада буде сонячно. Стовпчики термометрів покажуть до +16 градусів тепла, але вночі буде прохолодно.
У четвер вдень Гідрометцентр обіцяє сонце у всій Україні.
Тепло буде як у східних, північних та західних областях, так і в центрі.
На заході – в Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській і Тернопільській областях – до +12-14 градусів вдень, а вночі від +3 до +5 градусів. Буде дощ.
У центрі буде тепло. Вдень стовпчики термометрів покажуть +11 до +14 тепла, а вночі – у межах +6 градусів. У Житомирській, Київській, Чернігівській і Сумській областях синоптики прогнозують сонце.
У південно-східних областях у денний час – до +16 тепла, а вночі очікується до +9 градусів. У Харківській, Луганській і Донецькій областях сонячно.
Погода у Києві 4 листопада
У Києві – прохолодно, але сонячно, до +13.
Завтра вдень температура повітря сягне +13 тепла, а вночі буде в межах +6 градусів.
Народні прикмети 4 листопада
У цей день православна церква вшановує пам’ять зимової Казанської ікони Божої Матері. Ікону шанують як чудотворну.
Здавна чоловіків відправляли на заробітки, тому господині збиралися разом і готували багато смачних страв.
Ікона допомагала й під час лікування будь-яких недуг, особливо якщо є проблеми з очима, а також за необхідності духовного прозріння.
Крім того, Казанська ікона Божої Матері вважається покровителькою родини. Їй моляться про кохання, про успішне заміжжя і сімейне щастя.
4 листопада – день, сприятливий для укладання шлюбу. Вважається, що пара, яка зіграла в цей день весілля, буде жити довго і щасливо. Союз буде міцним, а вдома завжди буде матеріальний достаток.
Що не можна робити 4 листопада, так це працювати. Всі справи на Казанську намагалися переробити заздалегідь, щоб у сам день Казанської Божої Матері помолитися про заміжжя, кохання, зцілення і щоб у сімейних стосунках все добре складалося.
- Якщо 4 листопада була злива, значить, негода триватиме довго.
- Немає дощу – чекай неврожаю наступного року.
- Якщо припасів у засіках багато – прикмета, що зима буде суворою.