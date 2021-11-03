Завтра на українців чекає сонячна погода, але подекуди дощитиме

4 листопада буде сонячно. Стовпчики термометрів покажуть до +16 градусів тепла, але вночі буде прохолодно.

У четвер вдень Гідрометцентр обіцяє сонце у всій Україні.

Тепло буде як у східних, північних та західних областях, так і в центрі.

На заході – в Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській і Тернопільській областях – до +12-14 градусів вдень, а вночі від +3 до +5 градусів. Буде дощ.

У центрі буде тепло. Вдень стовпчики термометрів покажуть +11 до +14 тепла, а вночі – у межах +6 градусів. У Житомирській, Київській, Чернігівській і Сумській областях синоптики прогнозують сонце.

У південно-східних областях у денний час – до +16 тепла, а вночі очікується до +9 градусів. У Харківській, Луганській і Донецькій областях сонячно.

Погода у Києві 4 листопада

У Києві – прохолодно, але сонячно, до +13.

Завтра вдень температура повітря сягне +13 тепла, а вночі буде в межах +6 градусів.

Народні прикмети 4 листопада

У цей день православна церква вшановує пам’ять зимової Казанської ікони Божої Матері. Ікону шанують як чудотворну.

Здавна чоловіків відправляли на заробітки, тому господині збиралися разом і готували багато смачних страв.

Ікона допомагала й під час лікування будь-яких недуг, особливо якщо є проблеми з очима, а також за необхідності духовного прозріння.

Крім того, Казанська ікона Божої Матері вважається покровителькою родини. Їй моляться про кохання, про успішне заміжжя і сімейне щастя.

4 листопада – день, сприятливий для укладання шлюбу. Вважається, що пара, яка зіграла в цей день весілля, буде жити довго і щасливо. Союз буде міцним, а вдома завжди буде матеріальний достаток.

Що не можна робити 4 листопада, так це працювати. Всі справи на Казанську намагалися переробити заздалегідь, щоб у сам день Казанської Божої Матері помолитися про заміжжя, кохання, зцілення і щоб у сімейних стосунках все добре складалося.