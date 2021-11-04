+19, сонячно та дощі: якою буде погода в Україні 5 листопада

Погода в Україні у п’ятницю, 5 листопада, потішить теплом – у деяких областях очікується до +19. На заході та півночі пройдуть дощі, а в решті регіонів буде сонячно. Детальний прогноз погоди на 5 листопада в Україні, читайте у матеріалі.

На півдні України 5 листопада буде хмарно з проясненнями. Вдень очікується від +15 до +19, вночі від +8 до +13.

Погода на сході України також буде сонячною та без опадів. Температура повітря вдень на рівні +13, +16, вночі до +6, +10.

У північних регіонах пройде невеликий дощ. У денний час доби синоптики прогнозують від +12 до +17, у нічний – від +7 до +11.

На заході України також дощитиме, однак у Рівненській та Волинській областях опадів не очікується. Денна температура на рівні +10, +15, вночі похолодає до +6, +9.

У центральних областях буде сонячно. Вдень +14, +17, вночі +7, +10.

У Києві 5 листопада погода буде дощовою. Очікується +15, +17 у денний час доби, а вночі – +9, +11.

Пориви вітру в усіх областях сягатимуть 5-10 м/с.

За прогнозами синоптиків, листопад цього року буде теплим, особливо його перша декада. Найбільше відхилення від середньомісячної норми спостерігатиметься на півночі та сході країни – на 3-4 градуси.

Кількість опадів у листопаді буде у межах норми, але незначне перевищення може бути на заході та у центрі.

Детальний прогноз погоди на листопад читайте у матеріалі.