Для проходження опалювального сезону залучатимуть генерацію на газі

Для стабільного проходження опалювального сезону 2021-2022 років для балансування енергосистеми будуть залучати енергоблоки теплоелектростанцій та теплоелектроцентралей, що працюють на газі.

Під час наради в Міністерстві енергетики з НЕК Укренерго, НАК Нафтогаз України та НКРЕКП був узгоджений механізм впровадження превентивних заходів для забезпечення стабільного проходження осінньо-зимового періоду 2021/2022 рр.

– Для балансування енергосистеми під час опалювального сезону залучатимуть енергоблоки теплових електростанцій і теплоелектроцентралей, що використовують в якості палива природний газ, – йдеться у повідомленні Міненерго.

Зазначається, що необхідна потужність буде активуватись лише для балансування енергосистеми і як окрема допоміжна послуга.

У Міненерго розраховують, що такий підхід дозволить фінансово збалансувати підприємства, що працюватимуть на природному газі, та уникнути заборгованості перед НАК Нафтогаз України, також він матиме мінімальний вплив на ціноутворення на ринку.

Укренерго має надати Міненерго та НКРЕКП очікуваний перелік генеруючого обладнання, яке буде працювати із використанням природного газу, а також прогнозні помісячні обсяги споживання газу у період з листопада 2021 року по березень 2022 року. Крім того, Укренерго розробить, а НКРЕКП затвердить Тимчасовий порядок придбання допоміжної послуги для забезпечення безпеки постачання із залученням енергогенеруючого обладнання, що використовує природний газ”. Для своєчасної оплати допоміжної послуги регулятор має передбачити у тарифі на диспетчеризацію Укренерго на 2021-2022 роки необхідний обсяг коштів.

Повідомляється, що Нафтогаз готовий забезпечити необхідний обсяг природного газу за спеціальними умовами для потреб енергогенеруючих підприємств. Для цього компанія підготує довгострокові контракти із енергогенеруючими підприємствами.

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Джерело: Міністерство енергетики