Погода на вихідні в Україні (6 листопада – 7 листопада 2021 року)

Погода на вихідні в Україні передбачається здебільшого сонячна погода, але подекуди очікуються дощі.

У суботу, 6 листопада, на більшій частині територій України синоптики прогнозують дощову погоду.

Середня температура повітря вдень коливатиметься від +10°С до +12°С. Вночі стовпчики термометрів показуватимуть від +3°С до +5°С. Найтепліше буде на півдні країни, де обіцяють сонячну погоду.

Невеликі дощі очікуються на заході окрім Рівненської та Волинської областей, а також у північних та центральних регіонах.

У неділю, 7 листопада, дощова погода зміниться сонячною на всій територій України. Найтепліше буде у південних областях, де очікують до +15°С.

Вночі температура повітря не повинна опуститися нижче 0°С.

Згідно з прогнозом метеорологічного центру, що розташований у британському Редінгу, погода в листопаді в Україні потішить теплом. Температурні показники можуть перевищити багаторічні норми.

Крім того, синоптики прогнозують, що почнеться листопад із сухої погоди під впливом Азорського антициклону, який може втримувати свої позиції тривалий час.