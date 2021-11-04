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Факти / Україна
Марія Степанюк |

Невеликі дощі, на зміну яким прийде сонце: прогноз погоди на вихідні в Україні (карта)

погода осіння

Погода на вихідні в Україні передбачається здебільшого сонячна погода, але подекуди очікуються дощі.

У суботу, 6 листопада, на більшій частині територій України синоптики прогнозують дощову погоду.

Погода на вихідні в Україні (6 листопада – 7 листопада 2021 року)

Середня температура повітря вдень коливатиметься від +10°С до +12°С. Вночі стовпчики термометрів показуватимуть від +3°С до +5°С. Найтепліше буде на півдні країни, де обіцяють сонячну погоду.

Невеликі дощі очікуються на заході окрім Рівненської та Волинської областей, а також у північних та центральних регіонах.

У неділю, 7 листопада, дощова погода зміниться сонячною на всій територій України. Найтепліше буде у південних областях, де очікують до +15°С.

Погода на вихідні в Україні (6 листопада – 7 листопада 2021 року)

Вночі температура повітря не повинна опуститися нижче 0°С.

Згідно з прогнозом метеорологічного центру, що розташований у британському Редінгу, погода в листопаді в Україні потішить теплом. Температурні показники можуть перевищити багаторічні норми.

Крім того, синоптики прогнозують, що почнеться листопад із сухої погоди під впливом Азорського антициклону, який може втримувати свої позиції тривалий час.

Фото: Depositphotos

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