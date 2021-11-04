Росія обмежила в листопаді поставки скрапленого газу в Україну. Вони знижені до рівня 30% від обсягів, заявлених раніше експортерами.

Про це поінформував голова Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус.

Водночас він запевнив, що обмеження поставок скрапленого газу не повинно суттєво вплинути на ринок України.

– По-перше, експортери традиційно завищували задекларовані обсяги поставок. По-друге, у листопаді низька активність по таких закупівлях газу, – зазначив Герус.

Скраплений газ (пропан-бутан) отримують у процесі нафтопереробки. За дуже низької температури він може переходити в рідинний стан, що полегшує зберігання та транспортування. Цей газ може використовуватися підприємствами як резервне паливо, як паливо для котельного обладнання, в аграрній сфері тощо.

Раніше Андрій Герус поінформував, що з 1 листопада Російська Федерація припинила постачання в Україну енергетичного вугілля. Йдеться зокрема про вугілля марки А (антрацит) та П (пісне).

У жовтні поточного року через нестачу палива в Україні простоювали 20 енергоблоків теплоелектростанцій та теплоелектроцентралей. На їхніх складах вугілля було в рази менше, ніж передбачав план, затверджений Міністерством енергетики.

Попри труднощі, прем’єр-міністр Денис Шмигаль запевнив, що в Україні не плануються відключення газу та електроенергії під час опалювального сезону 2021-2022 років.

Джерело: Андрій Герус