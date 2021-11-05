Державне бюро розслідувань повідомило про нову підозру четвертому президенту України Віктору Януковичу як очільнику організованої злочинної групи.

До складу угруповання входили колишні високопосадовці Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки України та Збройних Сил України.

Їх підозрюють у вчиненні тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень під час масових протестів у Києві. Йдеться про завершальний етап Революції гідності (18—21 лютого 2014 року).

За даними ДБР, у вказаний період через дії злочинної групи Януковича загинуло 76 осіб, а понад 800 отримали травми різного ступеня важкості.

Зокрема, угрупованню Януковича інкримінують:

вчинення терористичного акту для залякування громадськості, що призвело до тяжких наслідків та загибелі людей;

умисні вбивства протестувальників, замахи на їхні життя та нанесення тілесних ушкоджень;

перевищення влади та службових повноважень;

протиправне перешкоджання організації та проведенню зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій.

Повідомлення про підозру екс-президенту надіслали на адреси відомих місць проживання. Наразі розглядається питання щодо обрання запобіжного заходу – тримання під вартою.

Також співробітники ДБР збирають необхідні докази для повідомлення про підозру іншим учасникам злочинної групи.

На початку жовтня Вищий антикорупційний заочно заарештував Януковича у справі щодо Межигір’я. Йому висунули звинувачення за двома статтями ККУ – ч. 5 ст. 191 (Привласнення або розтрата майна шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 3 ст. 209 (Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом).

За це загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін до 15 років.